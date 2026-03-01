Elijona Binakaj ka bërë një reagim në rrjete sociale pasi u rendit e dyta në Big Brother VIP Kosova 4.

Ajo thotë se ka sakrifikuar shumë për të arritur deri këtu, një rrugëtim që për të nuk ishte i lehtë.

E njëjta gjithashtu falënderon të gjithë për përkrahjen që i kanë bërë gjatë këtyre muajve.

Foto: Instagram

Postimi i plotë i Elijonës (pa ndërhyrje):

“Faleminderit per vendin e dyte si finaliste e @bigbrothervipkosova nga thellesia e zemres sime

Faleminderit qe me keni pare duke u rritur

Ky vend i dyte per mua nuk eshte thjesht nje pozicion. Eshte nje histori sakrifice, lotesh, force dhe dashurie. Eshte deshmi e nje rruge qe nuk ishte gjithmone e lehte, por qe ia vlejti cdo sekonde.

Kam kaluar momente te forta, kam qare e kam qeshur me gjithe shpirt, kam dyshuar ne veten time por kurre nuk u dorezova! Dhe arsyeja ishit ju

Cdo vote e cdo mesazhme ka dhene force kur ndihesha e lodhur. Ju me ngritet kur ndihesha e rrezuar. Ju me bete te besoj edhe me shume ne veten time.

Vendi i dyte per mua ka peshen e nje fitoreje te madhe, sepse eshte i ndertuar mbi dashurine tuaj. Dhe kjo dashuri nuk matet me renditje.

Jam pafund mirenjohese qe e perjetova kete rrugetim me ju

Ju dua me gjithe zemer

EDHEEEE PO”. /Telegrafi/

