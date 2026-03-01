Elijona pas Big Brother: Ky vend i dytë - është një histori sakrifice, lotësh, forcë dhe dashurie
Elijona Binakaj ka bërë një reagim në rrjete sociale pasi u rendit e dyta në Big Brother VIP Kosova 4.
Ajo thotë se ka sakrifikuar shumë për të arritur deri këtu, një rrugëtim që për të nuk ishte i lehtë.
E njëjta gjithashtu falënderon të gjithë për përkrahjen që i kanë bërë gjatë këtyre muajve.
Foto: Instagram
Postimi i plotë i Elijonës (pa ndërhyrje):
“Faleminderit per vendin e dyte si finaliste e @bigbrothervipkosova nga thellesia e zemres sime
Faleminderit qe me keni pare duke u rritur
Ky vend i dyte per mua nuk eshte thjesht nje pozicion. Eshte nje histori sakrifice, lotesh, force dhe dashurie. Eshte deshmi e nje rruge qe nuk ishte gjithmone e lehte, por qe ia vlejti cdo sekonde.
Kam kaluar momente te forta, kam qare e kam qeshur me gjithe shpirt, kam dyshuar ne veten time por kurre nuk u dorezova! Dhe arsyeja ishit ju
Cdo vote e cdo mesazhme ka dhene force kur ndihesha e lodhur. Ju me ngritet kur ndihesha e rrezuar. Ju me bete te besoj edhe me shume ne veten time.
Vendi i dyte per mua ka peshen e nje fitoreje te madhe, sepse eshte i ndertuar mbi dashurine tuaj. Dhe kjo dashuri nuk matet me renditje.
Jam pafund mirenjohese qe e perjetova kete rrugetim me ju
Ju dua me gjithe zemer
EDHEEEE PO”. /Telegrafi/