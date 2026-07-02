Ekipi i Fernandez shqyrton largimin nga Chelsea, ndërsa agjenti konfirmon bisedat për transferim
E ardhmja e mesfushorit argjentinas Enzo Fernandez te Chelsea është vënë sërish në qendër të vëmendjes, pasi agjenti i tij ka pranuar se po shqyrtohen disa mundësi për një largim gjatë afatit kalimtar të verës.
Deklarata ka ndezur menjëherë spekulimet në media, duke hapur diskutime për të ardhmen afatshkurtër të lojtarit në Londër.
Javier Pastore tha për Marca se si klubi ashtu edhe lojtari janë duke vlerësuar situatën, por theksoi se deri tani nuk ka asgjë konkrete apo negociata të avancuara me ndonjë skuadër tjetër.
Sipas tij, çdo diskutim është ende në faza eksploruese dhe larg një vendimi final.
"Po shqyrtojmë mundësitë që ai të largohet nga Chelsea, por nuk ka asgjë të sigurt ose të konfirmuar me ndonjë klub", tha Pastore për Marca.
Fernandez, i cili iu bashkua Chelseat nga Benfica për një shifër rekord, ka qenë një element i rëndësishëm në mesfushën e skuadrës, duke fituar gradualisht rol të qëndrueshëm në formacionin titullar.
Pavarësisht formës së tij të luhatshme në disa periudha, ai mbetet një nga lojtarët me potencialin më të madh në projektin e klubit.
Çdo largim i mundshëm i tij do të ishte një goditje e madhe për mesfushën e Chelseat, e cila po kërkon stabilitet dhe vazhdimësi në prag të sezonit të ri.
Situata pritet të zhvillohet më tej në javët në vijim, ndërsa afati kalimtar veror vazhdon të sjellë pasiguri rreth një prej emrave më të rëndësishëm të ekipit londinez. /Telegrafi/