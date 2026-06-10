Edhe pas disa marrtesave të dështuara, Jennifer Lopez insiston: Dashuria ime më e madhe është padyshim përpara meje, nuk ka dyshim për këtë
Pas divorcit nga Ben Affleck, Jennifer Lopez vendosi të fliste hapur për jetën e saj dashurore dhe theksoi se beson që dashuria e saj më e madhe është ende përpara saj.
Gjatë një paraqitjeje në “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, Lopez iu përgjigj pyetjes së prezantuesit nëse mendonte se dashuria e saj e madhe e radhës ishte shumë afër.
"Mendoj se po. Dashuria ime më e madhe është sigurisht përpara meje, nuk ka dyshim për këtë," tha ajo.
Lopez dhe Affleck u martuan në vitin 2022, por këngëtari paraqiti kërkesë për divorc në përvjetorin e tyre të dytë të martesës. Divorci u finalizua në shkurt të vitit 2025.
Kur u pyet se çfarë e konsideron gjënë më romantike tek vetja, Lopez u përgjigj se gjithçka është romantike.
Gjatë një prej paraqitjeve të saj të fundit si mysafire, Lopez tha se i vinte keq që nuk kishte qenë vetëm më parë. Aktualisht ajo po promovon komedinë romantike "Office Romance", e cila do të shfaqet në Netflix nga 5 qershori.
Në këtë film, Lopez luan rolin e një CEO-je të fuqishme dhe Brett Goldstein luan rolin e avokatit të saj. Romanca e tyre fillon kur ata vendosin të ndalojnë së luajturi sipas rregullave dhe të ndjekin zemrat e tyre. /Telegrafi/