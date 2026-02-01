E prezantoi si Anita Muçaj Haradinaj, reagon kjo e fundit: Mos ma shtoni më atë mbiemër, unë jam Anita Haradinaj
Në episodin e fundit të Big Talk, mes të ftuarve të tjerë ishte e pranishme edhe ish-opinionistja e Big Brother VIP Kosova, Anita Haradinaj.
Gjatë prezantimit, moderatorja iu drejtua asaj me emrin Anita Muçaj Haradinaj.
Reagimi i Anitës ishte i menjëhershëm dhe u kuptua qartë se ky prezantim nuk i pëlqeu, gjë që nuk kaloi pa u vënë re edhe nga publiku.
Big Talk/YouTube
Ajo ndërhyri direkt, duke sqaruar: “Mos ma shtoni më atë mbiemër se unë jam Anita Haradinaj”.
Ky moment u komentua gjerësisht në rrjete sociale, ku reagimi i Anitës ngjalli diskutime të shumta.
Shumë kritikuan, duke theksuar faktin se ajo nuk pranoi të prezantohej me mbiemrin e babait apo të vajzërisë, Muçaj, por këmbënguli të identifikohej vetëm si Anita Haradinaj. /Telegrafi/
