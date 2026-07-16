“E ktheu vëmendjen te vetja”, Alec Baldwin nën kritika pas mesazhit për vdekjen e Sam Neill
Aktori Alec Baldwin është përballur me kritika në rrjetet sociale pas mesazhit të tij të lamtumirës për kolegun e ndjerë, Sam Neill.
Baldwin publikoi një video në Instagram ku foli për vdekjen e Neill, por shumë përdorues vunë re se ai përmendi aktorin vetëm në fillim dhe në fund të videos.
Pjesa më e madhe e mesazhit u përqendrua te kujtimet e tij nga filmi i vitit 1990 “The Hunt for Red October”, ku të dy aktorët kishin luajtur së bashku.
Sam Neill
Në video, Baldwin kujtoi përvojën e tij gjatë xhirimeve, rolin e tij si Jack Ryan, regjisorin John McTiernan dhe disa momente nga prapaskenat e filmit.
Vetëm në fund ai u rikthye te Sam, duke shprehur dashurinë dhe ngushëllimet për familjen.
Kjo mënyrë e kujtimit të aktorit nuk u prit mirë nga disa ndjekës, të cilët e akuzuan Baldwin se e kishte kthyer vëmendjen te vetja në vend që të nderonte kolegun e ndjerë.
Disa komentues shkruan se ai 'harroi qëllimin e videos' dhe se foli më shumë për përvojën e tij sesa për Sam Neill.
Megjithatë, kishte edhe persona që e mbështetën Baldwin, duke thënë se ai thjesht po ndante një kujtim personal dhe se kishte folur me respekt për kolegun e tij.
Sam Neill, i njohur për role në filma si “Jurassic Park”, ndërroi jetë në moshën 78-vjeçare. /Telegrafi/