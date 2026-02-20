E kryer! Zinedine Zidane rikthehet në stol, arrin marrëveshje për destinacionin e ri
Trajneri Zinedine Zidane ka arritur marrëveshje në parim me Federatën Franceze për të zëvendësuar Didier Deschamps.
Zidane e ka refuzuar stolin e disa klubeve të mëdha evropiane që kur u largua nga Real Madridi në vitin 2021, pasi kishte plan për t’u bërë përzgjedhës i Francës.
Gazetari italian Fabrizio Romano raporton se marrëveshja mes dy palëve është kompletuar.
“E kryer, Zinedine Zidane arrin marrëveshje me Federatën e Francës së Futbollit”.
“Zidane pritet ta marrë drejtimin e Kombëtares së Francës menjëherë pas Kupës së Botës 2026”, raporton ndër të tjera ai.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Zinedine Zidane has reached a verbal agreement with the France national team after the World Cup, as confirmed per Fabrizio. pic.twitter.com/IprnR6B1VB
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 20, 2026
Deschamps ka informuar Francën se do të largohet pas Kupës së Botës, derisa Zidane gjithnjë ka qenë i preferuari i Federatës.
Zidane mbetet trajneri i vetëm në historinë e futbollit që ka fituar tre herë radhazi Ligën e Kampionëve me Real Madridin./Telegrafi