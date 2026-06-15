Si teknologjia e huazuar nga kriketi shpëtoi golin gati rekord të Suedisë në Kupën e Botës 2026
Suedia e nisi në mënyrë spektakolare fushatën në Kupën e Botës 2026, duke mposhtur Tunizinë me rezultatin bindës 5-1 në ndeshjen e parë të fazës së grupeve.
Një nga momentet më interesante të takimit ishte goli i shënuar nga Matthias Svanberg, i cili realizoi vetëm 17 sekonda pasi u fut në lojë si zëvendësues.
Mesfushori suedez mbeti vetëm një sekondë larg rekordit të Richard Morales për golin më të shpejtë të shënuar nga një futbollist i ardhur nga stoli në një Kupë Bote.
Megjithatë, goli fillimisht u anulua për pozicion jashtë loje. Pas ndërhyrjes së VAR-it, arbitrat përdorën një teknologji të avancuar të integruar brenda topit për të analizuar aksionin.
Sensori i vendosur në top tregoi se Alexander Isak kishte prekur topin përpara se ai të mbërrinte te Svanberg, i cili në atë moment ndodhej në pozicion të rregullt.
Kjo provë teknologjike bëri që vendimi fillestar të ndryshohej dhe goli të pranohej.
Teknologjia që ndihmoi në këtë rast e ka origjinën nga sporti i kriketit.
Ajo funksionon përmes një mikroçipi të integruar në top, i cili regjistron çdo kontakt me saktësi të lartë, deri në 500 herë në sekondë.
Në kriket, një sistem i ngjashëm përdoret në teknologjinë e njohur si “Snickometer”, e cila ndihmon arbitrat të përcaktojnë nëse shkopi ka prekur topin gjatë aksioneve të diskutueshme.
Falë kësaj teknologjie, Suedia jo vetëm që konfirmoi fitoren e thellë ndaj Tunizisë, por edhe pa të pranohej një gol që për pak sa nuk hyri në historinë e Kupës së Botës. /Telegrafi/