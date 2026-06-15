Uruguai përballet me kaos udhëtimi para debutimit në Botëror ndaj Arabisë Saudite
Kombëtarja e Uruguait kaloi momente të vështira vetëm pak orë para ndeshjes së parë në Kupën e Botës 2026 kundër Arabisë Saudite, pasi mbeti e bllokuar në Meksikë për shkak të problemeve administrative me avionin e ekipit.
Sipas raportimeve, skuadra e Marcelo Bielsës duhej të udhëtonte nga Cancun drejt Miamit të dielën, por avioni i planifikuar nuk kishte dokumentacionin e nevojshëm për të marrë leje hyrjeje në Shtetet e Bashkuara. Kjo bëri që fluturimi të vonohej për disa orë dhe delegacioni uruguaian të mbetej i bllokuar para ndeshjes hapëse të grupit H.
FIFA konfirmoi më vonë se vonesa ishte shkaktuar nga një gabim i lidhur me lejet e fluturimit nga ana e kompanisë ajrore, e cila më pas kërkoi falje për incidentin. Organizata botërore e futbollit deklaroi se bashkëpunoi me autoritetet aeroportuale dhe ekipin për të minimizuar ndikimin e problemit.
Problemet e udhëtimit bënë që Uruguai të mbërrinte me vonesë në Florida dhe të kishte më pak se 24 orë për t'u përgatitur për sfidën ndaj Arabisë Saudite. Kapiteni Jose Maria Gimenez e pranoi se situata ishte "e vështirë", ndërsa Bielsa minimizoi ndikimin e saj te skuadra.
Federata Uruguaiane e Futbollit shprehu pakënaqësi për mënyrën se si u menaxhua situata, ndërsa mediat ndërkombëtare e kanë cilësuar episodin si një tjetër problem logjistik në Botërorin 2026./Telegrafi/