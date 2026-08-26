E kryer, Asllani kalon te Al Jazira - marrëveshje totale me Interin
Kristjan Asllani do të vazhdojë karrierën në Emiratet e Bashkuara Arabe, pasi Interi ka arritur marrëveshje me Al Jazira për transferimin e mesfushorit shqiptar.
Sipas gazetarit italian Gianluca Di Marzio, Asllani do t’i bashkohet klubit nga Abu Dhabi në formë huazimi për 2 milionë euro, me detyrim blerjeje prej 4.5 milionë eurosh në fund të sezonit.
Kështu, Interi mund të arkëtojë gjithsej 6.5 milionë euro nga largimi i mesfushorit.
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Asllani, i cili u transferua te Interi nga Empoli në vitin 2022, nuk arriti të sigurojë një rol të rregullt në formacionin zikaltër. Pas katër sezoneve në Milano, 24-vjeçari është gati për një aventurë të re në futbollin e Emirateve.
Mesfushori vjen pas një periudhe huazimi te Besiktas, ku në sezonin e fundit të Superligës turke regjistroi 2 gola dhe 2 asistime në 14 paraqitje, ndërsa pati edhe tri paraqitje në Kupën e Turqisë.
24-vjeçari kishte vendosur të largohej nga Italia pas eksperiencës te Torino. Ai iu bashkua klubit torinez në verën e vitit 2024, por nuk arriti të fitonte një vend të rregullt në skuadër dhe u rikthye te Interi në mënyrë të parakohshme. Me Torinon, Asllani zhvilloi 15 ndeshje nga gushti deri në janar të vitit 2025.
Al Jazira e ka bindur Asllanin me projektin e saj, ndërsa marrëveshja tashmë është arritur mes të gjitha palëve dhe pritet vetëm finalizimi i procedurave. /Telegrafi/