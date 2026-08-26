Italianët të kënaqur me rregullat e reja të Serie A, efekti vërehet në xhiron e parë
Rregullat e reja në Serie A kanë arritur tashmë atë që autorët e tyre donin të arrinin në xhiron e parë. Ndeshjet në kampionatin italian kanë lojë dukshëm më efektive, dhe ndryshimet janë lavdëruar veçanërisht nga trajnerët të cilët kanë kritikuar ndërprerjet dhe vonesat e shpeshta për vite me radhë.
"Më në fund, ka më shumë lojë, sa bukur", tha trajneri i Romës, Gian Piero Gasperini, pas fitores kundër Fiorentinës. Mendimin e tij e ndan edhe Cesc Fabregas, trajneri i Comos, i cili tha: "Ndeshjet janë më argëtuese me rregullat e reja".
Ndryshimi është më i dukshëm në statistika. Koha mesatare efektive e lojës në Serie A është rritur me pothuajse pesë minuta krahasuar me sezonin e kaluar. Në xhiron e parë të këtij sezoni, topi ishte në lojë për një mesatare prej 59 minutash e 14 sekondash, ndërsa sezonin e kaluar shifra ishte 54 minuta e 20 sekonda.
Atalanta-Sassuolo, ndeshja me lojën më lojë efektive
Shembulli më i mirë i ndryshimit ishte ndeshja Atalanta-Sassuolo, në të cilën topi ishte në lojë për më shumë se 66 minuta, ose 69 për qind të kohëzgjatjes totale të ndeshjes. Sezonin e kaluar, rezultati më i mirë në xhiron e parë ishte 63 për qind, i cili u regjistrua në ndeshjen Milan-Cremonese.
Një nga ndryshimet më të mëdha ka të bëjë me vonesën e portierit dhe rivëniet e topit në lojë. Nëse portieri pret shumë gjatë për të ekzekutuar një goditje nga porta, ekipit kundërshtar mund t'i jepet një goditje nga këndi. E njëjta gjë vlen edhe për ekzekutimin e një rivënie anësore shumë gjatë.
Rasti i parë i tillë ndodhi në ndeshjen Frosinone-Juventus, kur portieri Lorenzo Palmisani priti më shumë se pesë sekonda për të rifilluar lojën, kështu që gjyqtari Ayroldi akordoi një goditje nga këndi për Juventusin.
Ndryshimet më të rëndësishme të rregullave në Serie A përfshijnë fuqi më të mëdha për VAR-in, masa më të rrepta kundër vonesave të kohës së ndeshjes dhe rregulla të reja për sanksionimin e atyre që u mohojnë mundësitë për të shënuar gol.
Ndryshimet më të rëndësishme
Për të rritur kohën aktive të lojës, e cila është identifikuar si një nga problemet më të mëdha të ligës, janë futur rregulla të reja për të përshpejtuar zëvendësimet. Sipas protokollit të ri, nëse një lojtar nuk largohet nga fusha brenda dhjetë sekondave nga momenti kur gjyqtari i katërt tregon numrin e tij, lojtari zëvendësues nuk do të lejohet të hyjë në fushë derisa loja të ndalet përsëri ose të ketë kaluar një minutë e plotë.
Një numërim mbrapsht prej pesë sekondash është futur gjithashtu për rivëniet anësore dhe nisjet nga porta. Nëse kjo kohë tejkalohet, gjyqtari mund t'ia japë topin ekipit kundërshtar, dhe në rast të një vonese të nisjes nga porta, ai mund të akordojë një goditje nga këndi për kundërshtarin.
Ka gjithashtu ndryshime në protokollin e lëndimeve. Një lojtar që kërkon ndihmë mjekësore në fushë duhet të presë të paktën një minutë para se të kthehet në lojë. Ky rregull nuk zbatohet për përplasjet serioze në kokë, lëndimet që vijnë nga ndëshkimet me karton të verdhë ose të kuq, ose në situatat kur portieri është i lënduar. /Telegrafi/