E konfirmon edhe presidenti i Besiktasit: Kristjan Asllani po vjen
Presidenti i Besiktasit Serdal Adali e ka konfirmuar transferimin e mesfushorit Kristjan Asllani nga Interi.
Ylli shqiptar nuk arriti të zërë vend te Torino, kësisoj do ta ndërpresë huazimin për vetëm gjashtë muaj dhe do të ndryshojë kampionat, për t’iu bashkuar turqve.
Adali ka konfirmuar transferimin e Asllanit, duke dhënë detaje se lojtari do të arrijë të enjten mbrëma.
“Kristjan Asllani po vjen. Kemi arritur marrëveshje me Interin dhe lojtarin. Ka një proces ndërprerje bashkëpunimi mes Interit dhe Torinos. Ai do të arrijë këtë mbrëmje”, deklaroi ai.
Detajet e marrëveshjes
Asllani do t’i bashkohet skuadrës turke në formë huazimi me opsion blerje, pak a shumë e ngjashme si marrëveshja që kishte Interi me Torinon për 23-vjeçarin.
Megjithatë, Besiktasi nuk do të paguajë asnjë cent për huazimin e lojtarit, vetëm tërë pagën e lojtarit.
Ekziston një klauzolë blerje, por nuk ka ndonjë kriterë që e bënë këtë blerje të obligueshme përpos nëse Besiktasi vendos ta blejë kartonin në verë.
Largimi i Asllanit për në Turqi është lajm i papritur meqenëse thuhej se preferonte qëndrimin në Itali, ku si pasojë edhe refuzoi disa oferta të skuadrave spanjolle./Telegrafi