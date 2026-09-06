E kërkon Barcelona, por PSG mund t’ia rrëmbejë Julian Alvarez
Julian Alvarez mund të largohet nga Atletico Madrid gjatë afatit kalimtar të janarit, ndërsa Paris Saint-Germain është një nga klubet që raportohet se po monitoron nga afër situatën e sulmuesit argjentinas.
Sipas raportimeve të cituara nga El Nacional, trajneri i PSG-së, Luis Enrique, dhe këshilltari sportiv Luis Campos besojnë se skuadra kampione e Francës ka ende nevojë për një qendërsulmues dhe mund të shqyrtojë mundësinë e transferimit të Alvarez.
Sulmuesi 26-vjeçar thuhet se është i zhgënjyer nga refuzimi i Atletico Madridit për të lehtësuar një transferim te Barcelona, që raportohet të jetë destinacioni i tij i preferuar.
Me klubin katalanas që aktualisht duket një opsion i vështirë, PSG mund të shfaqet si një alternativë konkrete për argjentinasin.
Atletico Madrid është i gatshëm të shqyrtojë largimin e Alvarez nëse plotësohet vlerësimi i klubit. Sipas raportimeve, madrilenët kërkojnë rreth 150 milionë euro për kartonin e tij.
“Një rrëmujë e tmerrshme” – Historia e asaj që ndodhi mes Atletico Madridit dhe Barcelonës për transferimin e Alvarezit
Klubi spanjoll më herët ka refuzuar edhe një ofertë prej 150 milionë eurosh nga Real Madridi, duke e bërë të qartë se transferimi i Alvarez nuk do të jetë i lehtë pa një investim të madh financiar. /Telegrafi/