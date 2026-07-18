“E kam shkatërruar makinën”, Lewis Hamilton përplaset rëndë në Spa
Kimi Antonelli ka qenë më i shpejti në seancën e tretë dhe të fundit stërvitore për Çmimin e Madh të Belgjikës, ndërsa fundi i sesionit u dominua nga aksidenti i Lewis Hamiltonit.
Piloti 19-vjeçar i Mercedesit regjistroi kohën më të mirë prej 1:45.990, duke lënë pas kampionin në fuqi të botës, Lando Norrisin e McLarenit, me 0.139 sekonda diferencë.
Max Verstappen i Red Bullit e mbylli seancën në vendin e tretë, ndërsa shoku i skuadrës së Antonellit dhe rivali i tij më i afërt në luftën për titull, George Russell, u rendit i katërti.
Hamilton ishte i pesti më i shpejtë, por në sekondat e fundit të seancës humbi kontrollin e Ferrarit në kthesën Fagnes. Britaniku përfundoi në zhavorr dhe u përplas me barrierat e gomave, duke dëmtuar rëndë krahun e pasmë dhe pezullimin e makinës.
Hamilton finds the barriers 💥 Here's what happened 👇#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/FeNgjTo1Js
— Formula 1 (@F1) July 18, 2026
Përplasja shpërndau mbetje në pistë dhe detyroi nxjerrjen e flamujve të verdhë, ndërsa mekanikët e Ferrarit tani përballen me një garë me kohën për ta riparuar makinën para vazhdimit të fundjavës.
“E kam shkatërruar makinën, shok. Më vjen keq”, tha Hamilton përmes radios së skuadrës.
“Nuk ka problem”, iu përgjigj inxhinieri i tij i garës, Carlo Santi.
Për shkak të flamujve të verdhë, Verstappen u detyrua të ngadalësonte, ndërsa Carlos Sainz ishte pranë një përplasjeje nga pas me pilotin e Red Bullit.
Charles Leclerc përfundoi i gjashti, përpara Oscar Piastrit, ndërsa Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto dhe Isack Hadjar plotësuan dhjetëshen më të shpejtë./Telegrafi/
FP3 CLASSIFICATION
Antonelli goes quickest with Norris and Verstappen not far behind 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/pN5NfpLnSH
— Formula 1 (@F1) July 18, 2026