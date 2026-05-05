“E dinim çfarë ishte në lojë – fiton dhe shkon në finale” - Rice flet pas fitores së Arsenalit
Mesfushori i Arsenalit, Declan Rice, ka folur me emocione pas kualifikimit të skuadrës londineze në finalen e Ligës së Kampionëve, duke theksuar se ekipi ishte maksimalisht i motivuar për shkak të peshës së ndeshjes.
“Ne e dinim që kur hynim në ndeshje se çfarë ishte në lojë: nëse fiton, shkon në finalen e Ligës së Kampionëve dhe nëse nuk mund të ngrihesh për këtë, nuk mund të ngrihesh për asnjë ndeshje futbolli”, deklaroi Rice.
I shpallur edhe Lojtari i Ndeshjes, Rice foli për Amazon Prime duke vlerësuar rrugëtimin e Arsenalit në këtë edicion evropian dhe duke theksuar se skuadra ka të drejtë ta shijojë momentin.
Semi-final POTM: Declan Rice 🏆#UCL pic.twitter.com/mQgb335pBf
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2026
“Nuk mendoj se mund ta nënvlerësoni atë që kemi bërë në këtë garë deri në këtë pikë. Kemi të drejtë të festojmë, është një moment kaq i madh. Liga e Kampionëve është turneu më prestigjioz dhe është një moment krenarie për klubin dhe djemtë”, u shpreh ai.
Arsenali tani është vetëm një hap larg trofeut, ndërsa Rice dhe bashkëlojtarët e tij synojnë ta kurorëzojnë këtë rrugëtim me një fund të lumtur në finale. /Telegrafi/