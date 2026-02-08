E dashura e Liam Payne tregon se nuk kishte mundësi të paguante fluturimin për funeralin e tij
E dashura e Liam Payne, Kate Cassidy, ka bërë një rrëfim prekës lidhur me udhëtimin e saj drejt Mbretërisë së Bashkuar pas vdekjes së këngëtarit.
Liam Payne ndërroi jetë më 16 tetor 2024, në moshën 31-vjeçare, pasi ra nga ballkoni i një hoteli në Buenos Aires.
Pas disa javësh hetimesh, funerali i tij u mbajt më 20 nëntor në Buckinghamshire, me pjesëmarrjen e familjes, ish-anëtarëve të "One Direction" dhe miqve të afërt.
Foto: TikTok
Kate, e cila mori pjesë në ceremoni, zbuloi se nuk kishte mundësi financiare të paguante biletën e avionit për në Londër, madje as në klasë ekonomike, dhe iu desh t’i kërkonte një miku ta paguante udhëtimin.
Ajo foli për këtë në TikTok pasi u kritikua në mënyrë tallëse pse fluturonte në klasë ekonomike.
Kate u shpreh se nuk e kupton pse udhëtimi ekonomik shihet si diçka për t’u turpëruar dhe theksoi se është privilegj të kesh mundësinë të udhëtosh, pavarësisht klasës.
Duke reflektuar mbi jetën e saj dhe marrëdhënien me Liam Payne, i cili la pas një pasuri prej 24 milionë funtesh pa testament, Kate tha se disa vite më parë ishte në një situatë shumë ndryshe financiare.
Katie dhe Liam
Ajo pranoi se shpreson që një ditë të ketë sërish mundësinë të udhëtojë në klasë të parë, por theksoi se në fund të fundit të gjithë pasagjerët shkojnë në të njëjtin destinacion.
Rrëfimi i saj u prit me shumë empati, duke nxjerrë në pah anën njerëzore dhe të vështirë të humbjes, përtej famës dhe pasurisë. /Telegrafi/
Katie