Dy klubet e Ligës Premier në garë për yllin e Real Madridit
Raul Asencio, produkt i akademisë së Real Madrid, pritet të largohet nga “Santiago Bernabeu” gjatë afatit kalimtar të verës, pasi nuk bën më pjesë në planet afatgjata të klubit për sezonin e ardhshëm.
Mbrojtësi 23-vjeçar kishte arritur të fitonte minuta dhe të bëhej pjesë e rotacionit të ekipit të parë, sidomos në periudha kur skuadra kishte nevojë për alternativa në repartin defensiv.
Performancat e tij u konsideruan të kënaqshme dhe ai shihej si një opsion i vlefshëm për trajnerin.
Megjithatë, zhvillimet e fundit jashtë fushës kanë ndikuar ndjeshëm në ndryshimin e qëndrimit të klubit, duke bërë që drejtuesit të konsiderojnë largimin e tij si zgjidhjen më të përshtatshme.
Në këtë fazë të karrierës, Asencio ka nevojë për stabilitet dhe vazhdimësi për të vijuar zhvillimin e tij profesional. Burime pranë klubit sugjerojnë se largimi shihet si një hap i dobishëm si për lojtarin, ashtu edhe për vetë skuadrën, e cila synon të lirojë hapësira në përbërje.
Interesimi më konkret për shërbimet e tij vjen nga Liga Premier, ku Everton dhe West Ham United janë ndër klubet më të interesuara. Të dyja skuadrat synojnë të përforcojnë mbrojtjen me një profil të ri, me përvojë në një klub të madh dhe potencial për zhvillim të mëtejshëm.
Stili fizik dhe ritmi i lartë i futbollit anglez konsiderohen si të përshtatshme për karakteristikat e Asencios, i cili shquhet për forcën në duele dhe aftësinë për të përballuar presionin.
Transferimi në Angli mund të përfaqësojë një mundësi të rëndësishme për të ringritur karrierën e tij dhe për të dëshmuar potencialin që e çoi deri te ekipi i parë i Real Madridit. /Telegrafi/