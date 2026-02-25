Momenti i frikshëm në "Santiago Bernabeu": Raul Asencio dërgohet me barelë pas lëndimit
Mbrojtësi i ri i Real Madrid, Raul Asencio, pësoi një lëndim të rëndë në minutën e 74-të të ndeshjes së dytë kundër Benfica.
Pas një përplasjeje në ajër me shokun e skuadrës, Eduardo Camavinga, Asencio ra pa ndjenja në fushë dhe u nxor jashtë saj me barelë, duke shkaktuar një moment heshtjeje në stadiumin Santiago Bernabeu.
Incidenti ndodhi gjatë një situate ku portieri i Benficës, Anatoliy Trubin, largoi topin. Asencio, i cili ndodhej thellë në gjysmën e fushës së kundërshtarit, kërceu mbi top në të njëjtën kohë me Camavinga.
Pas kontaktit, lojtari ra në mënyrë të pakontrolluar, dhe ekipi mjekësor reagoi menjëherë, duke e vendosur me kujdes në barelë për t’u nxjerrë nga fusha. Lëndimi i tij i saktë ende nuk është bërë publik, por pamjet dukeshin shqetësuese.
RAUL ASENCIO COLIDE WITH CAMAVINGA!!#RMCFSLB | #UCL pic.twitter.com/0PLMcM62Zr
— Goals Scored (@ypcwade) February 25, 2026
Pavarësisht frikës nga ky incident, Real Madridi arriti të siguronte fitoren. Në pjesën e parë, Federico Valverde asistoi për Vinicius Jr, i cili shënoi për rezultatin 2-1 në këtë ndeshje.
Me këtë fitore, ekipi madrilen siguroi një vend në 1/8 e finales së Ligës së Kampionëve, duke fituar me rezultat të përgjithshëm 3-1 ndaj Benficës. /Telegrafi/