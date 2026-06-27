Dukagjin Lipa në lot gjatë martesës së Duas, publikon fotografi nga dasma madhështore
Dukagjin Lipa, babai i superyllit me famë botërore Dua Lipa, ka ndarë me ndjekësit një seri fotografish nga dasma e vajzës së tij me aktorin britanik Callum Turner.
Në postimin e tij ai ka ndarë disa nga momentet më të bukura të dasmës duke sjellë kujtime të veçanta nga dita më e rëndësishme e çiftit.
Fotografitë pasqyrojnë atmosferën e ngrohtë familjare, emocionet e forta dhe çastet më të bukura të festës.
Foto: Dukagjin Lipa / Instagram
Një nga fotografitë që ka tërhequr më shumë vëmendje është ajo ku Dukagjin Lipa e shoqëron Duan drejt altarit, një moment tejet emocionues për çdo prind.
Po aq prekëse është edhe fotografia ku Dukagjini shfaqet me lot në sy, teksa mbante fjalimin e tij gjatë dasmës.
Foto: Dukagjin Lipa / Instagram
Mes fotografive të publikuara spikat edhe portreti familjar, ku familja shfaqet e bashkuar në këtë ditë të veçantë, si dhe një fotografi e Dukagjin Lipës me dhëndrin, Callum Turner, e cila pasqyron raportin e ngrohtë mes tyre.
Postimi i tij është mirëpritur nga fansat, të cilët kanë uruar çiftin dhe kanë komentuar me shumë emocion fotografitë e ndara nga kjo ditë e paharrueshme.
Foto: Dukagjin Lipa / Instagram
Foto: Dukagjin Lipa / Instagram
Foto: Dukagjin Lipa / Instagram