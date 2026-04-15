"Duhet të flas për një lojtar" - Henry me fjalë të mëdha për lojtarin e Atletico Madridit
Atletico Madrid është kualifikuar në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve pavarësisht humbjes 1-2 në shtëpi ndaj Barcelonës në ndeshjen e dytë të çerekfinales së tyre mbrëmë. Kalimi i tyre u sigurua me një fitore 0-2 nga ndeshja e parë.
Performanca e klubit madrilen i bëri përshtypje sulmuesit legjendar francez, dhe tani analistit për CBS, Thierry Henry.
"Duhet të flas për një lojtar, Marcos Llorente. Ai luajti sikur të ishte në gjendje transi. Griezmann ishte gjithashtu i shkëlqyer, por Llorente ishte fenomenal. Uau. Bravo Atletico. Duke e eliminuar Barcelonën nga dy gara në një sezon, duhet t'i përgëzosh për këtë", tha Henry.
Marcos Llorente është mbrojtës i djathtë spanjoll 31-vjeçar. Ai ka qenë një pjesë integrale e skuadrës së Simeones, me 42 paraqitje, katër gola dhe gjashtë asiste këtë sezon.
Ai erdhi nga akademia e Real Madridit dhe ka bërë 39 paraqitje dhe ka shënuar dy gola për ekipin e parë. Llorente e kaloi sezonin 2016/2017 në huazim te Alaves, përpara se të nënshkruhej nga Atletico në vitin 2019 për 30 milionë euro.
Ai ka luajtur gjithsej 293 ndeshje për bardhekuqtë, duke shënuar 36 gola dhe duke dhënë 44 asiste. Ai ka fituar gjashtë trofe me Real Madridin dhe ka fituar La Ligën me Atleticon.
Kontrata e tij është e vlefshme deri në verën e vitit 2027 dhe Transfermarkt e vlerëson vlerën e tij në 22 milionë euro. Ai është anëtar i ekipit kombëtar spanjoll. /Telegrafi/