"Na pëlqen aroma e barit të sapo kositur në mëngjes" - Atletico Madrid tallet me disa postime në rrjetet sociale me Barcelonën
Atletico Madrid festoi eliminimin e mbrëmshëm të rivalit katalanas dhe vendin e tyre në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve me një seri postimesh në rrjetet sociale që i drejtoheshin Barcelonës.
Menjëherë pas ndeshjes, ata postuan një meme qesharak me tekstin "Jemi pikërisht tani", i ndjekur nga mesazhe të shkurtra si "Epo, mirë" dhe "Si jeni" për mbi 5.1 milion ndjekësit e tyre.
Postimi më i diskutuar ishte një kolazh i lojtarëve të Atlético-s që mbanin syze dielli dhe kufje, dhe poza e tyre ishte një referencë për një foto të LeBron James të përdorur nga Lamine Yamal.
Nuk mungoi as një postim, i një luani me logo të Barcelonës, që shkron drejt një turme në autobus, por një turist ia heq maskën dhe luani del të jetë qen.
Madrilenët nuk hezituan të preknin moton historike të Barcelonës, kështu që klubi publikoi një video të lojtarëve duke festuar me tifozët me tekstin: "Atletico de Madrid. Më shumë se një klub".
Klubi madrilen nuk e humbi mundësinë për t’u grindur me trajnerin e Barcelonës, Hansi Flick, i cili u ankua për lartësinë e barit në stadiumin Metropolitano para ndeshjes së dytë.
"Na pëlqen aroma e barit të sapo kositur në mëngjes", shkroi klubi i Madridit, që ishte përgjigja e tyre ndaj ankesës së Flick dhe Barcelonës drejtuar UEFA-s.
Le t'ju kujtojmë se Federata Evropiane e Futbollit përfundimisht e hodhi poshtë ankesën e katalanasve dhe vendosi në favor të Atlético-s, dhe Diego Simeone me shokë qeshën të fundit. /Telegrafi/