“Dua, tani je meksikane”, fansi krijoi moment epik në koncertin e Dua Lipës në Meksikë
Dua Lipa ka publikuar filmin e saj nga turneu Radical Optimism, duke e bërë atë falas dhe të qasshëm për fansat, pasi është i disponueshëm në YouTube.
Për realizimin e këtij filmi, artistja kishte zgjedhur Meksikën, ku një nga koncertet e turneut të saj u shndërrua në materialin kryesor të projektit.
Gjatë performancës, Dua Lipa fliste pothuajse gjatë gjithë kohës me publikun në gjuhën spanjolle, duke mahnitur fansat me aftësitë e saj dhe rrjedhshmërinë në gjuhë.
Foto: Pamje nga koncerti i Dua Lipës / YouTube
Në një moment gjatë koncertit, artistja iu afrua fansave në audiencë, derisa njëri nga adhuruesit e saj e vlerësoi artisten për këtë, derisa më pas i tha një frazë që tërhoqi vëmendjen e të gjithëve.
Ai i thoshte: “Dua, mike ti je meksikane, Dua, motër ti je meksikane”, duke e përsëritur disa herë në spanjisht.
Kjo u prit madje me një emocion dhe entuziazëm të madh nga vetë artistja e njohur.
Veprimi dhe pikërisht ky moment vodhi vemendjen gjatë koncertit, ndërsa e njëjta frazë u dëgjua edhe nga disa fansa të tjerë në publik, duke krijuar një atmosferë të veçantë gjatë shfaqjes.