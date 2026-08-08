“Dua të fitoj trofe”, fjalët e para të Bruno Guimaraes pas transferimit te Arsenali
Bruno Guimaraes ka përshkruar ambiciet e tij pas përfundimit të transferimit të tij te Arsenali nga Newcastle United, duke këmbëngulur se është gati për një sfidë të re dhe i vendosur të fitojë trofe me “Topçinjtë”.
Arsenali njoftoi sot (e shtunë) transferimin e Guimaraes nga Newcastle për një shifër të raportuar prej rreth 87 milionë euro, me brazilianin që nënshkroi një kontratë katërvjeçare me mundësi vazhdimi edhe për një vit tjetër.
Braziliani pranoi se është i emocionuar që do të fillojë kapitullin e ri të karrierës së tij dhe beson se Arsenali është vendi i duhur për të arritur ambiciet e tij.
"Jam shumë i emocionuar. Jam në një pikë të jetës sime ku kam nevojë për një sfidë si kjo. Dua të fitoj trofe, dua të bëj histori dhe mendoj se jam në vendin e duhur për ta bërë këtë. Jam shumë i emocionuar që do të filloj", ka thënë fillimisht Guimares.
💬 “I’m here to play like a warrior – I’ll never give up.”
EXCLUSIVE INTERVIEW: Bruno Guimaraes is here to bring the fight 🎙️
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— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2026
Mesfushori braziliani përshkroi gjithashtu cilësitë që do t'i sjellë mesfushës së Arsenalit.
"Mund të pasoj topin, të vrapoj shumë dhe të luaj si luftëtar, nuk do të dorëzohem kurrë. Do të përpiqem ta ndihmoj ekipin, jam i mirë me topin, i qetë, shumë i qetë dhe ndonjëherë mund të shënoj disa gola dhe shpresoj t'i bëj të gjithë shumë, shumë të lumtur këtu”, përfundoi braziliani. /Telegrafi/