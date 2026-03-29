Dronët ukrainas sulmojnë sërish rajonin e Leningradit, shpërthen zjarr në portin Ust-Luga
Rajoni i Leningradit në Rusi u vu nën një tjetër sulm me dron natën e 28-29 marsit, i cili shkaktoi një zjarr në portin e Ust-Lugës.
Kjo wshtw bwrw e ditur nga guvernatori i rajonit tw Leningradit, Alexandr Drozdenko, transmeton Telegrafi.
Një paralajmërim për sulm ajror u lëshua në rajonin e Leningradit rreth orës 02:00.
Drozdenko paralajmëroi për një "ulje të mundshme të shpejtësisë së internetit celular".
Në orën 04:00, ai pretendoi se shtatë dron ishin shkatërruar mbi rajonin e Leningradit.
Guvernatori raportoi mbi pasojat e sulmit me dron. Drozdenko më vonë tha se 27 dronë supozohet se ishin rrëzuar mbi Leningrad.
Ai shtoi se porti i Ust-Lugës ishte dëmtuar si rezultat i sulmit. Rreth orës 07:00, Drozdenko pretendoi se 31 dronë ishin rrëzuar.
Ai shtoi gjithashtu se "zjarrfikësit po shuajnë zjarrin në portin e Ust-Lugës". /Telegrafi/
Ukraine has hit the Russian oil terminal at Ust-Luga in the Baltic Sea for the third time in a week. Same target. Same drones. Same message: if Russia sells oil, Ukraine will make it expensive.
— Gandalv (@Microinteracti1) March 28, 2026