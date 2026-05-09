Dramë te Liverpooli: Slot dhe Salah përfshihen sërish në një debat të ashpër me njëri-tjetrin
Trajneri i Liverpoolit, Arne Slot, ka rrezikuar sërish ta irritojë Mo Salahun, teksa ylli egjiptian po përgatitet të largohet nga “Anfield” në verë.
Salah njoftoi në mars se do të largohej nga Liverpooli me marrëveshje të ndërsjellë në fund të këtij sezoni, pavarësisht se i kishte mbetur edhe një vit kontratë nga marrëveshja aktuale.
Rendimenti i 33-vjeçarit para portës këtë sezon ka qenë më i ulët se në çdo tjetër edicion që ka kaluar te Liverpooli, me shtatë gola dhe gjashtë asistime në 25 paraqitje në Ligën Premier.
Duke folur për Sky Sports më herët gjatë javës, Salah la të kuptohet se ka “shqetësime” për mentalitetin e skuadrës së Liverpoolit pasi ai të largohet nga klubi.
“Dua që djemtë të kenë sukses këtu. Dua që klubi të jetë aty ku duhet, dhe kjo është një nga shqetësimet e mia kryesore. Kam folur me një anëtar të stafit, kam folur edhe me disa prej njerëzve atje lart. U thashë: kur të largohem unë, ju duhet një shembull këtu”.
“Dua thjesht që ai standard të ekzistojë në klub, sepse është shumë i rëndësishëm për ekipin që të vazhdojë të fitojë trofe, dhe kjo është një nga shqetësimet e mia kryesore”.
Meqë duket se këtë sezon nuk ka pasur shumë harmoni mes trajnerit dhe lojtarit, sidomos me zhvillimin e fushatës, nuk ishte surprizë që Slot i reagoi drejtpërdrejt Salahut në konferencën për media para ndeshjes të së premtes.
“Ajo që po thotë Mo është se standardet janë vërtet të rëndësishme për një klub futbolli”, tha fillimisht ai.
“Nuk mund të pajtohem më shumë me të. Unë nuk e dëgjova ta thoshte se standardet nuk janë në rregull tani. E dëgjuat ju? Unë nuk jam i shqetësuar për këtë, ta themi kështu”.
“Nuk jam i shqetësuar që standardet sezonin e ardhshëm do të jenë më të ulëta se sa ishin këtë sezon, apo sezonin e kaluar, apo sezonin para atij. Jo. Nuk jam i shqetësuar. Aspak”, ka thënë Slot./Telegrafi/