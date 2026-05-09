“Nuk dua të dukem arrogant”, Salah e pranon se e dinte çfarë do t'i ndodhte Liverpoolit
Mohamed Salah ka thënë se e dinte që të paktën një nga tre sulmuesit e Liverpoolit do të shënonte në çdo ndeshje që ata luanin së bashku.
Sulmuesi egjiptian, i cili po largohet nga klubi këtë verë pas nëntë vitesh, shpjegoi besimin që kishte treshja sulmuese e tij me Sadio Mane dhe Roberto Firmino.
“Pati një periudhë kohore dhe nuk dua të dukem arrogant, por e dinim që njëri nga të tre do të shënonte”, ka thënë fillimisht Salah për SuperSport.
Ai ia atribuoi rolin e Firminos si një 9 të rremë, duke thënë se braziliani shpesh binte thellë për të krijuar hapësirë për të dhe Manen.
Salah shtoi se marrëdhënia e tij konkurruese me Manen i shtyu të dy lojtarët përpara. “Mendoj se ishte e shëndetshme për ne dhe e nevojshme”.
“Jurgen Klopp na lejoi gjithashtu të rriteshim dhe të sfidonim njëri-tjetrin, dhe kjo ishte shumë e dobishme për ekipin”, përfundoi ylli egjiptian.
Salah shënoi 257 gola në 440 paraqitje për Liverpoolin, duke fituar dy tituj të Ligës Premier, Ligën e Kampionëve, Kupën FA, dy Kupa të Ligës dhe Kupën e Botës për Klube.
Ai do të humbasë ndeshjen e sotme (e shtunë) kundër Chelseat për shkak të një dëmtimi në kofshë, por shpreson të bëjë disa paraqitje të tjera para përfundimit të sezonit. /Telegrafi/