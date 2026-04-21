Drake njofton albumin në një mënyrë të pazakontë: Kur të shkrihet struktura e akullit, fansat do ta dinë datën e publikimit
Reperi kanadez Drake ndau lajmin për publikimin e albumit të tij të ri me fansat e tij në një mënyrë të pazakontë.
Konkretisht, ai ka ngritur një strukturë të madhe akulli në Toronto, dhe sapo ajo të shkrihet, fansat do të jenë në gjendje të shohin datën e saktë të publikimit të albumit të ri.
Struktura e akullit është vendosur simbolikisht pas emrit të albumit të ri "Iceman".
"Data e publikimit është brenda," deklaroi ai në përshkrimin e postimit.
Pas njoftimit të saj, shumë tifozë u mblodhën rreth strukturës së akullit, disa prej të cilëve u përpoqën ta thyenin atë me kazma dhe mjete të tjera. Disa vendosën gjithashtu të përpiqeshin ta shkrinin strukturën me flakë, tharëse flokësh dhe zjarre të vogla kampi.
Nëse tifozët nuk do të kenë sukses në përpjekjet e tyre, blloqet e akullit parashikohet të shkrihen brenda rreth shtatë ditësh. /Telegrafi/