Dorëheqja e Laportës dhe çështja financiare, hetimi kalon në gjykatën e Barcelonës
Gjykatësi i Gjykatës Kombëtare të Spanjës, Santiago Pedraz, ka vendosur të mos pranojë shqyrtimin e padisë ndaj presidentit të Barcelonës, Joan Laporta.
Ky vendim vjen pas dorëheqjes së tij të fundit, e cila ishte pjesë e formaliteteve për t’u kandiduar sërish në zgjedhjet e klubit që do të mbahen muajin e ardhshëm.
Padi ishte dorëzuar nga një anëtar i ri i klubit, Isidro Navarro, i cili akuzonte Laportën dhe vëllanë e tij për pastrim parash dhe pagesa të dyshimta që lidhen me financat e klubit.
Akuzat kanë tërhequr vëmendjen e mediave spanjolle, duke rindezur debatet mbi menaxhimin financiar të klubit katalanas në vitet e fundit.
Megjithatë, prokurorët kanë vlerësuar se Gjykata Kombëtare nuk ka kompetencë për këtë çështje dhe kanë rekomanduar që procedurat të transferohen në juridiksionin e Barcelonës, ku çështja mund të shqyrtohet më tej.
Ky vendim shmang një proces të gjatë në nivel kombëtar dhe e lë çështjen nën përgjegjësinë e gjykatave lokale.
Ky zhvillim është pjesë e një situate më të gjerë politike dhe financiare brenda klubit, ndërsa Laporta përgatitet për një garë të re elektorale që mund të vendosë drejtimin e ardhshëm të Barcelonës. /Telegrafi/