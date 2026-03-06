Skena ndërkombëtare e muzikës pop-dance po tronditet nga rikthimi i artistes shqiptare, Donna Dafi, e cila sot, publikoi këngën e saj më të re, “Touch Me Like That” – një himn sensual, i guximshëm dhe thellësisht fuqizues për gratë.

E ndërtuar mbi ritme pulsuese dhe produksion modern, kënga synon të bëhet kolona zanore e netëve verore. Me tekst të drejtpërdrejtë dhe energji magnetike, ajo vendos në qendër fuqinë femërore, vetëbesimin dhe lirinë për të shprehur dëshirën pa komplekse.

“Kjo këngë flet për zotërimin e sensualitetit dhe ndjesinë e fuqisë në trupin tënd. Është për lidhjen dhe guximin për të kërkuar atë që dëshiron”, shprehet artistja.

Kënga përmbys narrativën tradicionale, duke vendosur kënaqësinë dhe agjencinë e gruas në qendër.

Zëri i saj i fuqishëm dhe estetika moderne pop-dance pritet ta bëjnë projektin dominues në platformat digjitale.

E diplomuar në bachelor dhe master për Arkitekturë në Universitetin e Shtutgartit, Gjermani, Donna Dafi sjell në muzikë një përzierje unike kulturash.

Ajo është gjithashtu imazh i ESCADA Fragrances. “Touch Me Like That” është tashmë e disponueshme në të gjitha platformat kryesore të transmetimit muzikor. /Telegrafi/

