“Do ta kthej Pep Guardiolan te Barcelona” – deklarata e kandidatit për president dridh zgjedhjet presidenciale te klubi katalunas
Në mes të përgatitjeve për zgjedhjet e reja në Barcelonë, kandidati për president të klubit - Victor Font, tërhoqi përsëri shumë vëmendjen e publikut.
Deklarata e tij për rikthimin e mundshëm të njërit prej trajnerëve më të trofeshëm në historinë e klubit ndezi menjëherë imagjinatën e tifozëve në të gjithë botën.
Në një deklaratë të fundit për mediat, Font tha se ka një vizion të qartë për të ardhmen e gjigantëve katalanas. Sipas tij, qëllimi i tij është ta rikthejë Barcelonën në krye të futbollit evropian dhe botëror.
Deklarata e tij në lidhje me trajnerin legjendar Pep Guardiola tërhoqi vëmendje të veçantë. Font beson se ai mund të jetë figura kyçe në epokën e re të klubit.
“Një nga qëllimet e mia është ta rikthej Pep Guardiolën në Barcelonë”, tha Font, gjë që menjëherë shkaktoi një stuhi reagimesh midis tifozëve.
Guardiola la gjurmë të pashlyeshme në Barcelonë gjatë mandatit të tij si trajner. Nën udhëheqjen e tij, klubi fitoi shumë trofe dhe luajti një nga lojërat më të bukura në histori.
Shumë tifozë ende kujtojnë me nostalgji periudhën midis viteve 2008 dhe 2012. Ishte atëherë që Barcelona dominoi futbollin evropian dhe fitoi gjithçka që mund të fitonte.
Kandidati presidencial thekson se Barcelona duhet të ketë një strategji të qartë. Sipas tij, klubi nuk duhet të marrë vendime afatshkurtra që mund të dëmtojnë të ardhmen.
Pavarësisht kësaj, Font mbetet optimist. Ai beson se Barcelona ka forcë, traditë dhe tërheqje të mjaftueshme për të ribashkuar emrat më të mëdhenj në futbollin botëror.
Zgjedhjet e ardhshme të klubit mund të jenë ndër më interesantet e viteve të fundit. Kandidatët përpiqen të fitojnë besimin e anëtarëve të klubit me plane dhe premtime të mëdha. /Telegrafi/