Barcelona konfirmon dy kandidatët e vetëm për zgjedhjet presidenciale
Barcelona njoftoi sot (e enjte) se Joan Laporta dhe Victor Font janë zyrtarisht dy kandidatët e vetëm për president të klubit, pasi Marc Ciria nuk arriti të përmbushte kërkesën minimale.
Klubi vërtetoi nënshkrimet e paraqitura nga tre kandidatët të hënën e kaluar dhe u dha dritën jeshile dy kandidaturave të para, të vetmet që tejkaluan minimumin e kërkuar prej 2,337 nënshkrimesh. Tani fillon një fushatë njëjavore. Delegatët e Barcelonës do të shkojnë në kutitë e votimit të dielën, më 15 mars.
Joan Laporta dorëzoi 8,170 nënshkrime, por vetëm 7,226 ishin të vlefshme. Victor Font dorëzoi 5,144 dhe 4,440 u miratuan. Marc Ciria siguroi 2,845 nënshkrime, por 598 u shpallën të pavlefshme dhe ai u eliminua përfundimisht nga gara me një total prej 2,247.
Pas tre ditësh shqyrtimi, klubi njoftoi sot në mëngjes se vetëm dy kandidatë kanë mbetur për të udhëhequr Blaugranët. Xavier Vilajoana kishte njoftuar më parë gjatë javës se nuk e kishte arritur minimumin e kërkuar. Prandaj, nga katër kandidatët më të fortë, gara tani ka rënë në dy.
“Kriteret janë zbatuar në mënyrë identike për të gjithë para-kandidatët. Kemi marrë dy kërkesa nga njëri prej tyre: që të pranohen fletët e votimit pa dokument identifikimi , gjë që nuk u pranua, dhe që të ketë nga një vëzhgues në secilën tavolinë, gjë që u pranua", shpjegoi Josep Cubells.
Edhe pse java vendimtare fillon zyrtarisht këtë të enjte, dy kandidatët në fakt kanë bërë fushatë në të gjithë rajonin për shumë ditë. Tani fillon numërimi mbrapsht: kanë mbetur tetë ditë për të bindur votuesit e pavendosur. Çdo orë dhe çdo nënshkrim ka rëndësi. E shtuna, data 14, do të jetë një ditë reflektimi, dhe më datë 15, anëtarët thirren në votime.
Për më tepër, fakti që përkon me ndeshjen e La Ligas kundër Sevillas , e planifikuar për në orën 16:15 në Spotify Camp Nou, mund të inkurajojë më tej pjesëmarrjen në zgjedhje.
Laporta dhe Font
Joan Laporta njoftoi qëllimin e tij për të kandiduar për rizgjedhje në maj 2025. Nën sloganin "Mbrojeni Barçën", ai po mbështet një program vazhdimësie. Këtë të mërkurë, ai njoftoi se, nëse zgjidhet , Oriol Amat do të kryesojë Komisionin Ekonomik. Sot, avokati udhëton për në Igualada për të vazhduar fushatën e tij.
Victor Font, nga ana e tij, ka vazhduar të jetë një figurë opozitare që nga zgjedhjet e fundit. Tani ai po kandidon si udhëheqës i Nosaltres, një platformë që synon të bashkojë fraksione të ndryshme brenda bazës së tifozëve të Barçës. Që në fillim, ai e bëri të qartë vizionin e tij për këto zgjedhje: "Këto zgjedhje janë një referendum: Laporta apo Barça", deklaroi ai gjatë prezantimit zyrtar të kandidaturës së tij më 23 janar. /Telegrafi/