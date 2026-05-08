Djali i Britney Spears, Jayden flet për herë të parë pas daljes së nënës së tij nga rehabilitimi
Djali i Britney Spears, Jayden, ka thyer heshtjen për situatën e nënës së tij pasi ajo doli nga qendra e rehabilitimit pas arrestimit për drejtim mjeti nën ndikimin e alkoolit/drogës dhe marrëveshjes së saj ligjore në gjykatë.
19-vjeçari u pyet nga gazetarët në Hollywood dhe u përgjigj shkurt “pa koment”, por dha një reagim pozitiv me kokë kur u pyet nëse nëna e tij po ndihej mirë, duke mos hyrë në detaje të mëtejshme.
Britney Spears ka arritur një marrëveshje pranimi faji për incidentin dhe është vendosur në liri me kusht për 12 muaj, ndërsa vazhdon trajtimin për shëndetin mendor dhe varësinë, shkruan DailyMail.
Sipas raportimeve, ajo ka kaluar kohë në rehabilitim dhe po vazhdon procesin e rikuperimit.
Jayden është një nga dy djemtë e këngëtares, së bashku me Sean Preston. /Telegrafi/