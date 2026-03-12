DJ Gimbo merr mesazh mbështetës nga Cllevio
Rap-artisti shqiptar, Cllevio Masoni, ka surprizuar banorin e këtij edicioni të Big Brother VIP Albania, DJ Gimbo, duke i dërguar një mesazh mbështetjeje gjatë segmentit të njohur “Big Love”, ku banorët marrin urime dhe mesazhe nga fansat dhe përkrahësit e tyre.
Në mesazhin e tij, Cllevio shprehu admirimin për DJ Gimbon dhe e inkurajoi atë të qëndrojë i fortë gjatë garës në shtëpinë më të famshme të televizionit shqiptar.
Në mes rreshtave ai duket se ka hedhur një kunjë për banorin tjetër, Mateo Borrin.
Foto: Instagram
Duket se Cllevio është një fans i Gimbos dhe nuk ka hezituar ta tregojë këtë hapur, duke i dhënë energji dhe mbështetje për sfidat që e presin brenda shtëpisë.
Mesazhet e tilla janë gjithmonë të veçanta për banorët, pasi u japin një motivim shtesë dhe i bëjnë të ndihen më të lidhur me publikun jashtë shtëpisë.
Foto: Instagram
Gimbo gjithashtu iu gëzua këtij mesazhi dhe u ngrit në këmbë për ta falënderuar.
Mbetet për t'u parë se si do të jetë në vazhdim loja e tij në shtëpinë e famshme. /Telegrafi/