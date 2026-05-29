Artistet që po garojnë në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit
Kosova do të mbajë zgjedhje të jashtëzakonshme më 7 qershor, pas dështimit të ujdisë mes partive shqiptare për të arritur një konsensus në zgjedhjen e presidentit.
Përveç emrave të dëshmuar nga politika dhe fusha të tjera, listat zgjedhore për këto zgjedhje përfshijnë edhe disa prej artistëve më të njohur të skenës vendore, të cilët synojnë të transferojnë angazhimin e tyre publik edhe në Kuvend.
Telegrafi ju sjell një përmbledhje të artistëve që po garojnë në zgjedhjet e 7 qershorit, së bashku me detaje mbi rrugëtimin e tyre në art dhe politikë, si dhe numrat përkatës në lista.
Eliza Hoxha (PDK)
Këngëtarja dhe arkitektja e njohur Eliza Hoxha u angazhua në politikë në vitin 2019, duke iu bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) – subjekt me të cilin prezantohet edhe në këto zgjedhje.
Përtej muzikës, Hoxha ka një profil të spikatur akademik dhe profesional në arkitekturë: ajo ka shërbyer për vite me radhë si profesoreshë në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, ndërsa ka përfaqësuar Kosovën edhe në Bienalen e Arkitekturës.
Në muzikë, ajo është e njohur për këngë që janë kthyer në hite si “Rruga e Zemrës”, “Pendimi”, “Shko” e shumë të tjera. Në aspektin politik, Eliza synon mandatin e saj të katërt si deputete, pasi ka qenë pjesë e Kuvendit në tri legjislatura. Në listën e PDK-së, ajo mban numrin 21.
Adriana Matoshi (VV)
Aktorja e njohur nga Gjilani, Adriana Matoshi, synon gjithashtu mandatin e saj të katërt në Kuvend, pasi ka fituar deri tani tri mandate në zgjedhjet e kaluara (edhe pse jo të gjitha legjislaturat kanë përfunduar mandatin e plotë).
Matoshi ka një karrierë të gjatë në aktrim, me pjesëmarrje në filma vendorë dhe me vlerësime e çmime ndërkombëtare. Ajo u bë edhe më e njohur për publikun e gjerë me rolin e “Sasës” në serialin komik hit “O Sa Mirë”, ndërsa ka qenë pjesë e projekteve të suksesshme filmike si “Zgjoi”, “Dua”, “T’padashtun” dhe shumë të tjerë.
Në këto zgjedhje, Matoshi garon në listën e Lëvizjes Vetëvendosje, me numrin 43.
Adelina Thaqi Meta (LDK)
Artistja e njohur Adelina Thaçi Meta synon mandatin e saj të dytë si deputete. Herën e parë kur sprovoi veten në politikë ishte në zgjedhjet e dhjetorit, ku u zgjodh deputete, duke qenë pjesë e një legjislature ku nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) u zgjodhën një numër më i kufizuar deputetësh.
Adelina është emër i njohur në muzikën shqiptare për këngë si “Shko”, “Nënë moj”, “Sonte” dhe të tjera. Ajo ka marrë pjesë në festivale vendore dhe është vlerësuar shpesh me çmime, duke ruajtur një profil aktiv në skenën muzikore.
Në aspektin personal, ajo është bashkëshortja e aktivistit të LDK-së, Bardhyl Meta, ndërsa në këto zgjedhje garon me numrin 18 në listën e LDK-së.
Edona Llalloshi
Këngëtarja prishtinase Edona Llalloshi mbetet ndër emrat më të përfolur kur flitet për ndërthurjen e artit me politikën. Ajo ka fituar tashmë dy legjislatura radhazi, duke qenë ndër gratë më të votuara të Lëvizjes Vetëvendosje në dy palë zgjedhjet e fundit.
Llalloshi ka një karrierë të gjatë dhe shumë të suksesshme në muzikë, me hite të njohura si “Ditë për ditë”, “S’dua hiç”, “Pikë në zemër” e shumë të tjera, që vazhdojnë të dëgjohen gjerësisht ndër vite.
Në këto zgjedhje, ajo garon në listën e Vetëvendosjes me numrin 29.