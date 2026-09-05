Dita e ndeshjeve: Dy përballje interesante në program
Sot (e shtunë) janë në program për t’u zhvilluar du ndeshje interesante në kuadër të javës së katërt në Albi Mall Superligën e Kosovës.
Java e katërt nisi gjatë ditës së djeshme, me Prishtinën që mposhti Vushtrrinë me rezultat 1-0, ndërsa radha është sot për dy ndeshje tjera.
E para në orar është ajo në mes të Llapit dhe Dukagjinit, e programuar për t’u luajtur nga ora 16:00 në stadiumin Zahir Pajaziti në Podujevë.
Nga ora 19:00, Drita e pret Drenicën në stadiumin me bari artificial në Gjilan, për ta luajtur ndeshjen e parë si vendas nën dritat e reflektorëve.
Ndeshjet Ballkani-Feronikeli ’74 dhe Malisheva-Gjilani do të luhen gjatë të dielës. /Telegrafi/
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