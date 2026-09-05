Vrasje në tentativë në Drenas
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të vrasjes në tentativë në Drenas.
Rasti ka ndodhur në rrugën “Ilaz Kodra” në Drenas, të premten në ora 13:00.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar i mitur, pasi që i njëjti kishte therë me thikë dy viktimat meshkuj kosovarë të mitur”, thuhet në raport.
Viktimat janë dërguar për tretman mjekësor në QKUK, ndërsa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
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