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Xheneta Fetahu ka qenë e ftuar së fundmi në "Top Arena" në Procesi Sportiv.

Ajo ka folur hapur dhe pa filtra për jetën private, karrierën e madje është ngacmuar edhe për disa personazhe.

E pyetur se kë e konsideron banoren më false në Big Brother, modelja nga Kosova nuk hezitoi të përgjigjet.

Foto: Instagram

"Banorja më false në Big Brother sipas mendimit tënd?", ka qenë pyetja që iu parashtrua nga Mateo Borri.

"Loredana Brati", u përgjigj shkurt Fetahu.

E njëjta siç shihet ka një hatërmbetje të madhe me të për shkak të një raporti me Gjestin.

Loredana ishte akuzuar për një lidhje me fituesin e Big Brother 4, ndonëse e kishte mikeshë të ngushtë Xhenetën. /Telegrafi/

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