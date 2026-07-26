Haxhiu: Kosova e gatshme ta mbështesë Francën në shuarjen e zjarreve
Ushtruesja e Detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka shprehur solidaritetin e Kosovës me Francën, e cila po përballet me zjarre, duke thënë se vendi është i gatshëm të ofrojë ndihmë brenda kapaciteteve të saj shtetërore.
Haxhiu ka deklaruar se Kosova mund të mbështesë Francën në përpjekjet për shuarjen e zjarreve, si dhe në operacionet e kërkim-shpëtimit.
“Ne qëndrojmë në solidaritet me popullin francez dhe me të gjithë ata që po punojnë për të mbrojtur jetët e njerëzve dhe komunitetet e prekura nga zjarret”, ka thënë Haxhiu.
Ajo ka theksuar se Kosova është e gatshme të ofrojë mbështetjen e saj në përputhje me kapacitetet shtetërore./Telegrafi/
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