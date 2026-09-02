Dhjetë transferimet më të shtrenjta të Serie A në afatin kalimtar të verës 2026
Goncalo Ramos mbetet lojtari më i shtrenjtë në Serie A i afatit kalimtar veror 2026 të Serie A, duke kryesuar një listë emocionuese të përforcimeve të reja që përfshin edhe lojtarë si Randal Kolo Muani, Curtis Jones dhe Kerim Alajbegovic.
Afati i transferimeve të verës tani është mbyllur për sezonin veror të vitit 2026.
Milani bëri nënshkrimin më të shtrenjtë të verës me blerjen e qendërsulmuesit Ramos me një marrëveshje rekord për klubin nga Paris Saint-Germain.
Rossonerët në fakt pretendojnë se janë dy nënshkrimet më të shtrenjta të afatit kalimtar të Serie A me shtimin e Diego Moreiras, tarifa e të cilit mund të arrijë shifrën 65 milionë euro nëse aktivizohen të gjitha bonuset.
Randal Kolo Muani kompleton tre të parët pas rikthimit të tij të përhershëm te Juventusi nga PSG, me një kosto prej 50 milionë eurosh duke përfshirë bonuset.
10 transferimet më të shtrenjta të Serie A
1.Goncalo Ramos (PSG → Milan) 74 milionë euro plus bonuse
2.Diego Moreira (Strasburg → Milan) 65 milionë euro përfshirë bonuset
3.Randal Kolo Muani (PSG → Juventus) 50 milionë euro përfshirë bonuset
4.Moise Kean (Fiorentina → Como) 40 milionë euro përfshirë huazimin dhe tarifën e përhershme
5.Jonathan Rowe (Bologna → Atalanta ) 40 milionë euro përfshirë huazimin dhe tarifën e transferimit të përhershëm
6.Santiago Castro (Bologna → Roma) 35 milionë euro plus bonuse
7.Curtis Jones (Liverpool → Inter) 35 milionë euro përfshirë bonuset
8.Djed Spence (Tottenham → Inter) 35 milionë euro përfshirë bonuset
9.Kerim Alajbegovic (Bayer Leverkusen → Juventus) 35 milionë euro përfshirë bonuset
10.Trevoh Chalobah (Chelsea → Como) 30 milionë euro plus bonuse
Kjo listë nuk përfshin lojtarët që u nënshkruan me huazim me opsione ose detyrime blerjeje sezonin e kaluar.
Duhet gjithashtu të theksohet se Como shpenzoi rreth 60 milionë euro për të blerë 50% të mbetur të të drejtave të Nico Paz nga ish-klubi i tij Real Madrid këtë verë. /Telegrafi/