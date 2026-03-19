Detajet e vrasjes së tmerrshme të influencueses austriake: Prokuroria njoftoi se ajo mund të jetë varrosur e gjallë në një valixhe
Influencuesja nga Grazi, Stefanie Pieper, e cila u fut në një valixhe në Slloveni vitin e kaluar dhe më pas u varros, mund të ketë qenë gjallë dhe duke luftuar për jetën kur vrasësi i saj u përpoq t'i fshihte mbetjet.
Ajo u gjet me lëndime në fytyrë që mund të ishin shkaktuar nga përpjekja për të dalë nga valixhja.
"Është mjaft e mundur që ajo të ketë qenë ende gjallë kur u fut në valixhe. Autopsia nuk mundi të përcaktojë me saktësi se kur vdiq gruaja e re. Megjithatë, është po aq e mundur që ajo të jetë vrarë me mbytje para kësaj", tha Zyra e Prokurorit Publik në Graz.
Trupi i saj u gjet rreth një javë pasi besohej se ishte vrarë, dhe hetuesit fillimisht përcaktuan se ajo ishte mbytur.
Ajo u pa për herë të fundit gjallë në një festë Krishtlindjesh më 23 nëntor, kur u largua dhe i dërgoi një sërë mesazhesh drithëruese një shoqeje duke e paralajmëruar për një "të çuditshëm në shkallë". Të nesërmen, ajo duhej të shfaqej për një set fotografik, dhe kur kjo nuk ndodhi, fotografi shkoi në apartamentin e saj për të parë se çfarë po ndodhte.
Ai e raportoi zhdukjen e saj në polici. Ish-partneri i saj, Patrick M., u arrestua dhe u mor në pyetje, dhe disa ditë më vonë, policia shkoi në vendin e ngjarjes në pyllin slloven ku më në fund u zbulua trupi. Ai pranoi se e kishte vrarë atë, dhe avokati i tij pretendon se e bëri këtë nën ndikimin e kokainës.
"Ai nuk mund ta kuptojë se si mundi të vriste gruan që e donte më shumë se çdo gjë tjetër", tha ai.
I dyshuari u ekstradua në Austri pas arrestimit të tij në Slloveni. Ai mbetet në paraburgim dhe pritet të paraqitet në gjykatë këtë vit. /Telegrafi/