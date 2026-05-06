Dëshmitar në gjyqin e Laert Haxhiut - Noizy paraqitet në GJKKO
Këngëtari Rigels Rajku i njohur si Noizy është paraqitur të mërkurën në GJKKO.Rajku është thirrur në procesin e grupit të Laert Haxhiut në cilësinë e dëshmitarit.
Gjatë seancës së shkuar mbrojtja e të pandehurit kërkoi thirrjen e rreth 60 dëshmitarëve, duke argumentuar se dëshmitë e tyre janë të nevojshme për sqarimin e rrethanave të çështjes.
Haxhiu, i cili mbahet në burgun e sigurisë së lartë në Drenovë, nuk u paraqit fizikisht në sallën e gjyqit.
Në lidhje me episodin e vendosjes së tritolit në dyqanin e reperit Noizy në Durrës, avokatët e tij kërkuan që të thirren si dëshmitarë Bashkim Rajku, babai i reperit të njohur, si dhe Kleviol Ahmetaj, i njohur me nofkën Cllevio, i cili është ekstraduar disa muaj më parë nga Dubai.
Ngjarja lidhet me shpërthimin e rreth 100 gramëve tritol në biznesin e Noizyt në qershor të vitit 2022.
Si pasojë e shpërthimit, u shkaktuan dëme të konsiderueshme materiale në dyqanin e veshjeve dhe në lokalin që ndodheshin në katin e parë dhe të dytë të një pallati pranë zonës bregdetare të Durrësit.
Lënda plasëse ishte vendosur në murin e jashtëm të objektit dhe ishte aktivizuar me fitil përcjellës./EuroNewsAl