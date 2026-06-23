Dembele tregon fuqinë e frikshme të sulmit francez
Sulmuesi i Francës, Ousmane Dembele, më në fund gjeti ritmin e tij në fitoren 3-0 ndaj Irakut, duke dëshmuar edhe një herë forcën e jashtëzakonshme që ka reparti ofensiv i “Gjelave”.
Rezultati dhe paraqitja bindëse kanë forcuar përshtypjen se kjo Francë mund të jetë edhe më e rrezikshme se skuadra që fitoi Kupën e Botës në vitin 2018 apo ajo që arriti në finale katër vjet më vonë.
Sulm që vjen nga çdo anë
Te Franca, secili sulmues është në gjendje të shënojë dhe të vendosë ndeshje. Në sfidën e parë ndaj Senegalit shkëlqyen Michael Olise dhe Kylian Mbappe, ndërsa ndaj Irakut, përveç dy golave të Mbappes, në qendër të vëmendjes ishte edhe Dembele.
Fituesi në fuqi i Topit të Artë pati rol kyç te goli i dytë i Mbappes, duke shfrytëzuar një gabim të mbrojtjes irakiane, ndërsa më pas vulosi fitoren me golin e tij.
Pas ndeshjes së parë kishte vlerësime se Dembele nuk kishte pasur ndikimin e pritur në sulm, por paraqitja ndaj Irakut i hodhi poshtë të gjitha dyshimet.
Lidhja perfekte me Mbappen dhe Olisen
Mbappe e kishte mbrojtur publikisht Dembelen pas ndeshjes me Senegalin, duke theksuar se lëvizjet e tij krijonin hapësira për bashkëlojtarët. Kjo u pa qartë edhe ndaj Irakut.
Pas golit të tij të dytë, kapiteni francez zgjodhi të festonte me Dembelen, duke vlerësuar kontributin vendimtar të shokut të skuadrës.
Ndërkohë, Michael Olise vazhdoi të shkëlqejë mes linjave. Ai organizoi shumicën e aksioneve të rrezikshme të Francës dhe e mbylli ndeshjen me dy asistime, ndërsa ishte shumë pranë golit kur goditi traversën.
Franca ka luks edhe në stol
Forca e Francës nuk përfundon me formacionin titullar. Didier Deschamps ka në dispozicion lojtarë si Desire Doue dhe Rayan Cherki, të cilët u aktivizuan nga stoli dhe sollën energji e kreativitet shtesë.
Bradley Barcola, që ishte titullar ndaj Irakut, kishte gjetur rrugën e rrjetës si zëvendësues në ndeshjen e parë kundër Senegalit. Ndërkohë, Marcus Thuram, pas një sezoni të suksesshëm me Interin, e ndoqi ndeshjen nga stoli.
Me kaq shumë alternativa cilësore në repartin ofensiv, Franca po shfaqet si një nga pretendentet kryesore për triumfin në Kupën e Botës 2026. Çdo sulmues mund të bëjë diferencën dhe kjo e bën skuadrën e Deschamps një kundërshtar të frikshëm për këdo. /Telegrafi/