Darwin Nunez mund të bëjë transferimin më të çuditshëm të verës – bisedimet tashmë kanë nisur
Darwin Nunez duket se është pranë largimit nga Arabia Saudite vetëm një vit pasi iu bashkua Al-Hilalit. Sipas The Athletic, sulmuesi uruguaian ka tërhequr interesimin e Atlanta United në MLS.
Bisedimet e para mes palëve tashmë kanë nisur, megjithëse aktualisht nuk ka një marrëveshje të avancuar. Atlanta United po e shqyrton seriozisht mundësinë e transferimit të 27-vjeçarit.
Në Angli, ku Nunez ka luajtur më parë me Liverpoolin, një lëvizje e tillë tashmë është cilësuar si një “transferim i çuditshëm”.
Nunez iu bashkua Al-Hilalit vetëm verën e kaluar, por tashmë duket se është pranë një tjetër largimi. Pozita e tij në skuadër u dobësua pas transferimit të Karim Benzemas nga gjiganti saudit.
Në 16 paraqitje zyrtare sezonin e kaluar, Nunez realizoi gjashtë gola dhe katër asistime.
Ai gjithashtu u aktivizua me Uruguain gjatë Kupës së Botës së zhvilluar verën e kaluar, duke regjistruar minutat e para zyrtare me kombëtaren që nga shkurti, por aventura përfundoi në mënyrë zhgënjyese.
Mbetet të shihet nëse Atlanta United do të arrijë ta bindë Al-Hilalin për ta lënë të lirë uruguaianin.
Klubi amerikan ka fuqinë financiare për ta realizuar një transferim të tillë, por deri tani nuk ka marrëveshje përfundimtare./Telegrafi/