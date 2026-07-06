Dani Olmo shpërthen ndaj Real Madridit: Po përpiqen të na destabilizojnë
Mesfushori i Barcelonës, Dani Olmo, ka reaguar ndaj kritikave të Real Madridit, duke i akuzuar rivalët se po përpiqen të krijojnë zhurmë dhe të destabilizojnë klubin katalanas pas një sezoni pa trofe.
Në një intervistë të dhënë për RAC1, reprezentuesi spanjoll theksoi se Barcelona mbetet e përqendruar vetëm te fitoret, pavarësisht tensioneve në rritje mes dy rivalëve të mëdhenj.
“Është normale që ata të duan të bëjnë zhurmë në një mënyrë apo në një tjetër”.
“Kemi kaluar dy vite me shumë trofe, duke dominuar në La Liga, Kupën e Mbretit dhe Superkupën e Spanjës. Është normale që ata të duan të destabilizojnë gjërat, por ne jemi të përqendruar te loja jonë dhe te vazhdimi i fitoreve”, deklaroi Olmo.
Komentet e tij vijnë pasi Real Madridi paraqiti një ankesë kundër Barcelonës në lidhje me çështjen Negreira.
Ndërkohë, klubi madrilen ka bërë ndryshime të mëdha edhe gjatë afatit kalimtar veror, duke emëruar Jose Mourinhon si trajner dhe duke transferuar Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Bernardo Silva dhe Ibrahima Konate./Telegrafi/