“Daja i saj më ka prerë rrugën”, Brikena ‘shpërthen’ pasi dëgjon deklaratën e Mateos: Familjen time nuk e prek askush
Brikena dhe Mateo kanë kaluar momente të këndshme së bashku gjatë ditëve të fundit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania.
Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, një tension i papritur shpërtheu mes Brikenës dhe Mateos, pas deklaratës së fundit të banorit në Prime.
Përkundër momenteve të këndshme që kanë kaluar së bashku ditët e fundit, ku Mateo e shpëtoi Brikenën gjatë lojës në zinxhir dhe më pas shijuan një darkë si dy të vetmit fitues të lojës, një koment për familjen e saj ndezi zemërimin e Brikenës.
Fjalët e Mateos, që pretendonte se familjarët e saj i kishin vënë pengesa në takimet e tyre, shkaktuan një reagim të fortë dhe të vendosur nga banorja, e cila nuk pranoi që askush të përmendte familjen e saj në lojë.
Brikena: “Ky vazhdon dhe jep detaje për atë takim për lojë. Unë me Mateon, s’kam gjë. Ai s’ka të drejtë ta përmendë familjen time. Ai po shfrytëzon këtë takim në lojë. Mua nuk më ndalon as familja ime për të qenë me një person. Kur unë nuk kam dalë me Mateon, është sepse s’doja të kisha një përputhje me Mateon. A kishte puthje a jo, unë s’e vazhdoj më. Puthje s’ka pasur, por ai e përdor. Familjen time nuk e prek askush. Bravo, sepse e tregove që këtë e përdore për lojë”.
Mateo: “Nuk është prekur familja e askujt”.
Brikena: “Familjen time nuk e përmend askush. Kurrë mos të dëgjoj ta përdorësh familjen time. Hera e parë edhe e fundit”.
Mateo: “Sqarimi nuk ishte për asnjë nga banorët e shtëpisë. Ishte vetëm për publikun. Nuk kam ardhur këtu të dal me flamur. Kërkoj falje për personat që kam përmendur, sepse gjithsecili e di çfarë ka ndodhur. Nuk ka ndodhur asgjë e pazakonshme. Nëse këtu e kam përmendur ndonjëherë historinë time me një person, të dalë dhe ta thotë. Nëse do e kisha shfrytëzuar këtë për lojë, unë Brikenës do i shkoja nga mbrapa gjithë kohës. Unë për asnjë moment nuk kam bërë nga këto gjeste këtu. Çdo gjë ja kam lënë kohës. Brikena mua nuk më ka bërë asnjë premtim. Del Kejsi dhe thotë: ‘Të trajton si leckë’. Nuk më intereson fare. Unë bëj timen”. /Telegrafi/
