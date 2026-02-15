Cynthia Erivo sqaron spekulimet për romancën me Ariana Grande: Është vetëm një miqësi e ngushtë
Cynthia Erivo ka folur hapur për thashethemet që e lidhin me Ariana Grande, pas një miqësie shumë të afërt mes tyre gjatë turneve për shtyp të Wicked dhe vazhdimit të saj Wicked: For Good.
Pamjet e tyre duke pozuar ballë për ballë dhe duke mbajtur duart së bashku nxitën spekulime për një lidhje romantike.
“Në fillim, mendoj se njerëzit nuk e kuptonin se si ishte e mundur që dy gra të jenë shoqe - të ngushta - dhe jo të dashura”, tha Erivo për Stylist.
“Nuk kam folur kurrë për këtë, por kishte një magjepsje të çuditshme me ne të dy, ku njerëzit ose mendonin se po e vishnim për kamerat ose se ishim të dashuruar”.
Ajo shtoi se lidhjet emocionale midis grave shpesh keqkuptohen: “Mendoj se kjo ndodh sepse ka shumë pak biseda rreth miqësisë platonike femërore që është e thellë dhe reale, edhe pse ekziston kudo. Nuk jemi mësuar ta shohim atë në kamera, para njerëzve”.
Grande, nga ana e saj, pranoi se gjatë eventeve ndan shpesh kontakt fizik për të shprehur mbështetje dhe energji: “Po, po. Kanalizoj shumë energji përmes duarve të mia. Dhe kështu gjithmonë mbaj një dorë”, tha ajo në podcastin Good Hang me Amy Poehler.
Miqësia e tyre u forcuar edhe gjatë një incidenti gjatë premierës së Wicked: For Good Asia-Pacific në Singapor, kur Erivo ndërhyri për të mbrojtur Grandes nga një fans i tërbuar. Grande u shpreh: “Doja vetëm të të mbështesja. Thashë, o Zot. Dhe ndihesha e ëmbël. Ndihesha e bukur. Dhe ishte e mrekullueshme”.
Të dyja yjet kanë insistuar se lidhja e tyre është thjesht shoqëri e ngushtë dhe platonike, edhe pse momentet e ngushta kanë nxitur thashetheme në media. /Telegrafi/