Cucurella qau teksa fliste për djalin e tij me autizëm, në negociatat me Real Madridin ai së pari pyeti për kushtet e tij
Mbrojtësi Marc Cucurella, është bërë sërish qendra e vëmendjes së publikut të futbollit pasi shkëlqeu me fanellën e Spanjës në Kupën e Botës.
Cucurella ishte një nga lojtarët më të mirë të Spanjës në triumfin e tyre për fronin botëror, dhe pas kthimit nga Amerika, tema kryesore është marrëdhënia e tij me djalin e tij katërvjeçar i cili ka autizëm.
Mbrojtësi i krahut të majtë dhe gruaja e tij kanë ndarë përvojat e tyre dhe kanë folur për jetën me Mateon e vogël kohët e fundit, dhe tani lojtari i ri i Real Madridit madje shpërtheu në lot në një emision.
“Kjo është hera e parë që po flas, është shumë e vështirë për mua. Po vuaj shumë, nuk di si ta ndihmoj, veçanërisht kur e shoh në gjendje të keqe, jam i emocionuar. Duhet të flas për këtë dhe atë përvojë", ka thënë fillimisht Cucurella.
“Është një temë që, sinqerisht, më bën mjaft të ndjeshëm. Por, jam i lumtur që jam këtu, sepse, në fund të fundit, kjo është hera e parë që flas për këtë dhe kam ndarë përvojën time. Epo, shikoni çfarë më bëtë... Ah, më falni, më falni...”.
Marc Cucurella:
“Otizmli bir oğlum var. Keşke hiç param olmasaydı da oğlum sağlıklı olsaydı.
Saçlarımı onun sevdiği için uzatıyorum… Bir gün beni unutursa, en azından saçlarımdan tanıyabilsin diye.” pic.twitter.com/DbbyXp1XuE
— BBO Sports (@bbosports) July 23, 2026
Përveç Mateos, mbrojtësi i majtë brilant me gruan e tij Claudia Rodriguez kanë edhe një vajzë, Bella, dhe një djalë tjetër, Rijon.
Bashkëshortja e tij, Claudia, ka folur edhe më parë për vështirësitë e tyre.
"Mateo lindi katër vjet më parë dhe pamë disa gjëra ndryshe nga fëmijët e tjerë. Nuk morëm shumë ndihmë nga kopshti, ato ishin muajt më të këqij. Sa herë që e linim qanim. Megjithatë, shumë gjëra kanë ndryshuar, nuk është e lehtë të gjesh një vend të përshtatshëm për shkollë, terapi, ushqim", ka thënë Claudia.
Cucurella ndërroi klub këtë verë dhe në vend të Londrës, ku luajti për Chelsean, tani do të jetojë në Madrid. Një nga kushtet për të bërë transferimin ishte që Reali t'i siguronte atij kushtet më të mira për djalin e tij.
"Ai na mësoi shumë. Duhet të mendojmë për të gjatë gjithë kohës. Nuk mund të bëjmë disa gjëra që nuk janë të mira për të. Pushimet janë gjithmonë të vështira", shtoi zonja Rodriguez.
Mbrojtësi i Real Madridit zbuloi gjithashtu se nuk dëshiron t’i presë flokët e tij të gjatë dhe dallues, në mënyrë që djali i tij ta njohë në fushë në çdo kohë. /Telegrafi/