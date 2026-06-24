Cucurella dëshiron ribashkimin me Enzo Fernandezin te Real Madridi: Do të isha shumë i lumtur
Mbrojtësi i majtë spanjoll, Marc Cucurella, ka shprehur dëshirën që ish-bashkëlojtari i tij te Chelsea, Enzo Fernandez, t’i bashkohet Real Madridit gjatë afatit kalimtar veror.
Cucurella, i cili iu bashkua klubit madrilen në fillim të këtij muaji si pjesë e projektit të ri të trajnerit Jose Mourinho, e cilësoi mesfushorin argjentinas si një mik të afërt dhe një futbollist të jashtëzakonshëm.
“Enzo është një lojtar i shkëlqyer dhe një mik i imi. Ai më uroi për transferimin te Real Madridi. Shpresoj që kjo të ndodhë. Do të isha shumë i lumtur”, deklaroi Cucurella për Radio Marca.
Sipas raportimeve të ESPN, Real Madridi po kërkon të përforcojë repartin e mesfushës dhe mbrojtjes qendrore, me Fernandez që mbetet një nga objektivat kryesorë të klubit, megjithëse po shqyrtohen edhe alternativa të tjera.
Cucurella kujtoi periudhën e suksesshme që kaloi me argjentinasin te Chelsea dhe nuk e fshehu dëshirën për të ndarë sërish dhomat e zhveshjes me të.
“Kemi qenë shumë të lumtur te Chelsea dhe do të ishte fantastike nëse të dy do të nënshkruanim për Real Madridin në të njëjtën verë. Shpresoj që ai të ketë fat dhe të bëhet lojtar i Real Madridit”, shtoi spanjolli.
Mbrojtësi 27-vjeçar zbuloi gjithashtu se një rol të rëndësishëm në vendimin e tij për t’u transferuar në “Santiago Bernabéu” e kishte pasur trajneri Jose Mourinho.
“Kur një trajner si Mourinho të telefonon, të bën të ndihesh krenar. Fillimisht më dërgoi një mesazh dhe më pas më telefonoi. Kjo ka shumë rëndësi dhe mezi pres të filloj punën me të”, tha Cucurella. /Telegrafi/