Cubarsi zbulon sekretin e suksesit të Spanjës pas eliminimit të Francës
Pau Cubarsi ishte një nga protagonistët kryesorë në fitoren 2-0 të Spanjës ndaj Francës në gjysmëfinalen e Kupës së Botës 2026, ku qendërmbrojtësi i ri zhvilloi një paraqitje të jashtëzakonshme dhe neutralizoi Kylian Mbappen.
Pas ndeshjes, mbrojtësi spanjoll vlerësoi punën kolektive të skuadrës, duke theksuar se suksesi i “La Roja” nuk është meritë vetëm e lojtarëve që zbresin në fushë.
“Jemi në formë të mirë, por mendoj se të gjithë po na ndihmojnë. Edhe lojtarët që nuk kanë luajtur shumë po na ndihmojnë të përmirësohemi. Ata po na shtyjnë përpara”, deklaroi Cubarsi.
Qendërmbrojtësi i Barcelonës shtoi se konkurrenca e fortë brenda ekipit është një nga arsyet kryesore pse Spanja po zhvillon një Botëror kaq të suksesshëm.
“Ne e dimë që çdo lojtar mund të bëjë një hap përpara në çdo moment dhe të zërë vendin tonë. Konkurrenca brenda skuadrës na bën më të mirë”, u shpreh ai.
Spanja dominoi Francën në gjysmëfinale dhe siguroi një vend në finalen e madhe të Kupës së Botës, ndërsa pas kësaj paraqitjeje bindëse konsiderohet nga shumëkush si favoritja kryesore për të ngritur trofeun më 19 korrik. /Telegrafi/