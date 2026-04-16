“Çmendet” Juventusi, synon gjashtë transferime të mëdha në verë
Juventusi po përgatitet për një afat kalimtar veror ambicioz me synimin për t’u rikthyer në majat e futbollit italian dhe evropian.
Klubi torinez synon të lërë pas sezonet e paqëndrueshme dhe ka hartuar një strategji të qartë për të rikthyer statusin e tij konkurrues.
Sipas raportimeve nga La Gazzetta dello Sport, kjo verë konsiderohet vendimtare për të bërë hapin e madh në rindërtimin sportiv, duke u fokusuar në afrimin e lojtarëve me përvojë dhe cilësi të lartë për të konkurruar në të gjitha frontet.
Në këtë kuadër, drejtuesit e klubit kanë identifikuar disa emra të njohur të futbollit ndërkombëtar.
Një nga objektivat kryesorë është Robert Lewandowski, i cili mbetet një nga sulmuesit më të besueshëm në Evropë pavarësisht moshës.
Prania e tij do të sillte eksperiencë, lidership dhe një numër të garantuar golash, duke përfaqësuar një sinjal të fortë ambicieje nga ana e klubit.
Një tjetër objektiv i rëndësishëm është Bernardo Silva, i cili pritet të shtojë kreativitetin në mesfushë.
Futbollisti portugez shquhet për inteligjencën taktike, vizionin dhe aftësinë për të bërë diferencën në lojë, duke u përshtatur me filozofinë e Juventusit për dominim përmes posedimit të topit.
Në portë, emri që po shqyrtohet është Alisson Becker, një nga portierët më të mirë në botë. Transferimi i tij do të rriste ndjeshëm sigurinë në repartin defensiv dhe do të sillte përvojë në ndeshje të nivelit më të lartë.
Përveç këtyre emrave, Juventusi po ndjek gjithashtu me interes lojtarë si Darwin Nunez, Kim Min-jae dhe Riccardo Calafiori, me synimin për të ndërtuar një skuadër të balancuar dhe konkurruese në çdo repart.
Klubi synon të shmangë gabimet e së kaluarës dhe të investojë në një projekt të qëndrueshëm afatgjatë.
Drejtuesit janë të vetëdijshëm se realizimi i këtij plani kërkon investime të konsiderueshme financiare, por e shohin si një hap të domosdoshëm për rikthimin në elitë.
Fitimi i Serie A mbetet objektivi i parë, ndërsa ambicia shtrihet edhe në Ligën e Kampionëve, ku Juventusi synon të rikthehet si një pretendent serioz.
Afati kalimtar i ardhshëm pritet të jetë vendimtare për të ardhmen e klubit.
Nëse arrihet të finalizohen disa nga këto transferime, Juventusi mund të bëjë një hap cilësor të rëndësishëm dhe të rikthehet si protagonist në skenën ndërkombëtare. /Telegrafi/