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Kleviol Ahmeti i njohur si Clevio tashmë dihet prej vitesh se ka një përplasje me artistin Noizy.

I ftuar në emisionin “Kampionët e Botës”, Clevio bëri një renditje të personazheve VIP shqiptarë.

Më të mbivlerësuarin cilësoi Noizyn, por një karton të kuq i dha këngëtares Xhensila Myrtezaj.

Topin e Artë për reperin nga Lushnja e meriton Getoar Selimi apo Ghetto Geasy.

Pjesë nga biseda mes tyre:

Vjollca: Cili është lojtari më i mbivlerësuar?

Clevio: Noizy.

Vjollca: Kush është lojtari që bën më shumë zhurmë se sa futboll?

Clevio: Më shumë zhurmë sesa futboll? Nuk është se bën ndonjë zhurmë, por po ia lëmë Stresit.

Vjollca: Cila këngëtare e vendos ndeshjen në skenë sot për sot?

Clevio: Diva, Dafina.

Vjollca: Kush e meriton kartonin e kuq?

Clevio: Xhensila Myrtezaj.

Vjollca: Cili është lojtari që ka merkaton më të madhe?

Clevio: Gango.

Vjollca: Topi i Artë shkon për?

Clevio: Getoarin. /Telegrafi/




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