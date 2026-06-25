Clevio sërish me deklaratë të fortë për Noizyn: Është i mbivlerësuar
Kleviol Ahmeti i njohur si Clevio tashmë dihet prej vitesh se ka një përplasje me artistin Noizy.
I ftuar në emisionin “Kampionët e Botës”, Clevio bëri një renditje të personazheve VIP shqiptarë.
Më të mbivlerësuarin cilësoi Noizyn, por një karton të kuq i dha këngëtares Xhensila Myrtezaj.
Topin e Artë për reperin nga Lushnja e meriton Getoar Selimi apo Ghetto Geasy.
Pjesë nga biseda mes tyre:
Vjollca: Cili është lojtari më i mbivlerësuar?
Clevio: Noizy.
Vjollca: Kush është lojtari që bën më shumë zhurmë se sa futboll?
Clevio: Më shumë zhurmë sesa futboll? Nuk është se bën ndonjë zhurmë, por po ia lëmë Stresit.
Vjollca: Cila këngëtare e vendos ndeshjen në skenë sot për sot?
Clevio: Diva, Dafina.
Vjollca: Kush e meriton kartonin e kuq?
Clevio: Xhensila Myrtezaj.
Vjollca: Cili është lojtari që ka merkaton më të madhe?
Clevio: Gango.
Vjollca: Topi i Artë shkon për?
Clevio: Getoarin. /Telegrafi/